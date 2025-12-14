Tragica scoperta trovato cadavere carbonizzato in un' auto

Un drammatico episodio si è verificato a Masate, alle porte della Brianza, domenica 14 dicembre. Nel pomeriggio, un'auto in fiamme ha portato alla scoperta di un cadavere completamente carbonizzato all’interno del veicolo, suscitando grande sconcerto e aprendo le indagini sulle cause dell’incidente e sull'identità della vittima.

Tragico ritrovamento a Masate, alle porte della Brianza, domenica 14 dicembre. Nel pomeriggio, all'interno di un'auto che ha preso fuoco, è stato ritrovato un cadavere completamente carbonizzato.Il ritrovamentoCome riporta MilanoToday, l'auto si trovava in una strada di campagna, nella zona del. Monzatoday.it

