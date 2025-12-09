Tragica scoperta la 76enne Giovanna Piras trovata morta in casa | le indagini

Una tragica scoperta ha sconvolto la quartiere: la 76enne Giovanna Piras è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno riscontrato l’ingresso forzato, l’appartamento sconvolto e il corpo della donna a terra, dando avvio alle indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la porta dell'ingresso con il blocchetto della serratura asportato, l'appartamento completamente a soqquadro e il corpo riverso a terra. Sono in corso le indagini per la morte della 76enne Giovanna Piras, impiegata in pensione trovata morta nel suo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

La tragica scoperta la mattina di lunedì 8 dicembre, a prendere fuoco il tetto della casa #terni #tetto #casa #incendio #fuoco #pennainteverina #donna #amelia - facebook.com Vai su Facebook