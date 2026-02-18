Cacciato da Bergamo Lookman trova all’Atlético Madrid un palcoscenico perfetto L’Equipe

Ademola Lookman è stato allontanato dall’Atalanta a causa del suo rifiuto di partecipare agli allenamenti estivi e della pressione per lasciare la squadra. Dopo aver cercato insistentemente un trasferimento, è stato escluso dal gruppo per due mesi, suscitando delusione tra i supporter. Ora, il calciatore ha trovato nuova opportunità all’Atlético Madrid, dove spera di rilanciare la sua carriera e riconquistare la fiducia degli allenatori. La sua decisione di cambiare aria segna un nuovo capitolo nel suo percorso professionale.

All' Atalanta, Ademola Lookman ha vissuto un finale di storia piuttosto turbolento. Il suo rifiuto di allenarsi la scorsa estate e la sua battaglia per forzare il trasferimento hanno portato alla sua esclusione per due mesi e al disappunto dei tifosi. Ricordiamo tutti la telenovela andata in 0nda questa estate. Racconta L'Equipe: "E' stato ingaggiato l'ultimo giorno del mercato invernale dall' Atlético de Madrid (35 milioni di euro + 5 di bonus). I suoi esordi da sogno hanno ravvivato le speranze dei Colchoneros, penalizzati dalla loro cronica instabilità e già rassegnati alla Liga (15 punti di distacco dal Real Madrid in testa).