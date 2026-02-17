MBA | ESCP e Politecnico tra le top 100 globali Bocconi fuori classifica per un intoppo nei sondaggi alumni

L’ESCP e il Politecnico di Milano si sono piazzati tra le prime 100 scuole di business al mondo, grazie ai risultati positivi nei sondaggi tra gli alumni. La Bocconi, invece, è uscita dalla classifica della rivista Financial Times dopo un problema riscontrato nei riscontri degli ex studenti. La differenza si è vista soprattutto nei punteggi ottenuti nelle valutazioni sui percorsi di studio e sulle opportunità di carriera offerte.

Business School Italiane: ESCP e Polimi tra le Eccellenze Mondiali, Bocconi a Sorpresa Fuori dalla Classifica FT. La classifica annuale del *Financial Times* sui migliori MBA al mondo ha visto emergere due realtà italiane: l'ESCP Business School (campus di Torino) e il Politecnico di Milano. Entrambe si posizionano tra le prime cento business school a livello globale, confermando la qualità della formazione manageriale offerta nel Paese. A sorpresa, la SDA Bocconi, tradizionalmente tra le prime quattro, è assente dal ranking a causa di un problema tecnico legato alla partecipazione degli alumni al sondaggio.