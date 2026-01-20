Di Napoli sicuro | Milan nella lotta Scudetto? Allegri sta andando oltre il valore della squadra

Durante la trasmissione 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha commentato la situazione del Milan guidato da Massimiliano Allegri. Secondo Di Napoli, l’allenatore sta portando la squadra oltre i propri limiti, ponendo attenzione alle dinamiche della lotta scudetto. Un'analisi che invita a riflettere sul ruolo di Allegri nel contesto attuale del campionato italiano.

Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio' a parlare dei temi che ci lascia la 21^ giornata di Serie A è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli. Nelle sue parole, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, reduce da due vittorie di fila contro il Como di Cesc Fabregas e il Lecce di Eusebio Di Francesco. Ecco, di seguito, le sue parole sui rossoneri in ottica lotta Scudetto. Si va verso un confronto Inter-Milan per il titolo? "No, credo che il Napoli ci sia ancora, ha tanti elementi da recuperare. Ha una rosa ridotta all'osso, per me sarà un trio". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

