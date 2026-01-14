Milan Allegri tranquillizza l’ambiente | Un momento brutto non fa perdere il valore della squadra

In vista della partita contro il Como, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha condiviso un messaggio di tranquillità. In conferenza stampa, ha sottolineato come un periodo difficile non riduca il valore della squadra, evidenziando l’importanza di mantenere equilibrio e fiducia in momenti complessi. Le sue parole riflettono un approccio di sobria determinazione, volto a preparare il team senza enfatizzare le difficoltà attuali.

