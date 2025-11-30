Chieti tragico incidente sulla Statale | tre donne morte nello scontro frontale tra due auto

Chieti, 30 nov. - (Adnkronos) - Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 a Fondovalle Sangro vicino allo svincolo di Piane d'Archi nel territorio di Atessa in provincia di Chieti. Due auto – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente. Tre donne sono morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Atessa e i sanitari del 118. I militari stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La circolazione è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

