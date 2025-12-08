I Beatles Immagine Yoko Ono | John Lennon la tragica fine di un' icona del Novecento

Sessantacinque anni fa quattro colpi di pistola, di cui uno fatale all'arteria succlavia, interrompevano tragicamente la vita di John Lennon. Il cantautore inglese e fondatore dei Beatles morì all'età di 40 anni mentre rientrava da uno studio di registrazione newyorkese. " Non ho paura di morire, sono preparato alla morte perché non ci credo ", diceva l'artista ma mai si sarebbe immaginato che la sua dipartita sarebbe arrivata per mano di un fan, Mark David Chapman, 25 anni, che lo aspettò sotto casa per freddarlo con estrema lucidità. Nonostante la sua prematura scomparsa Lennon rimane uno dei più influenti autori e innovatori della musica moderna, simbolo di creatività, impegno pacifista e libertà artistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

