I Beatles Immagine Yoko Ono | John Lennon la tragica fine di un' icona del Novecento

Ilgiornale.it | 8 dic 2025

Sessantacinque anni fa quattro colpi di pistola, di cui uno fatale all'arteria succlavia, interrompevano tragicamente la vita di John Lennon. Il cantautore inglese e fondatore dei Beatles morì all'età di 40 anni mentre rientrava da uno studio di registrazione newyorkese. " Non ho paura di morire, sono preparato alla morte perché non ci credo ", diceva l'artista ma mai si sarebbe immaginato che la sua dipartita sarebbe arrivata per mano di un fan, Mark David Chapman, 25 anni, che lo aspettò sotto casa per freddarlo con estrema lucidità. Nonostante la sua prematura scomparsa Lennon rimane uno dei più influenti autori e innovatori della musica moderna, simbolo di creatività, impegno pacifista e libertà artistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

beatles immagine yoko onoI Beatles, Immagine, Yoko Ono: John Lennon, la tragica fine di un'icona del Novecento - Sessantacinque anni fa quattro colpi di pistola, di cui uno fatale all'arteria succlavia, interrompevano tragicamente la vita di John Lennon. Riporta ilgiornale.it

John Lennon e Yoko Ono: un doc racconta la fuga dalla fama ma, soprattutto, dai Beatles - Dopo aver suonato l’ultima volta dal vivo coi Beatles il 30 gennaio 1969, sul tetto dell’edificio degli uffici londinesi di Apple Corps, e aver lasciato la band il 20 settembre, John Lennon avrebbe ... Segnala repubblica.it

John Lennon: perchè ha lasciato i Beatles?/ “Yoko Ono mi mostrò cosa significava…” - Spunta un'intervista rilasciata dall'artista prima di morire: "Yoko Ono mi mostrò cosa significava... Riporta ilsussidiario.net

