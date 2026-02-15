le opere di fluxus e yoko ono accolte al castello di masnago

Il Castello di Masnago apre le sue porte alla Collezione Orsini, portando in mostra circa trenta opere di Fluxus e Yoko Ono. La decisione di includere queste creazioni nel percorso permanente arriva dopo un lungo lavoro di allestimento e curatela. Durante l'inaugurazione di venerdì sera, visitatori e appassionati hanno potuto ammirare pezzi che riflettono l’arte sperimentale e l’uso innovativo dei materiali, come le installazioni interattive di Ono.

Il Castello di Masnago accoglie la Collezione Orsini. Con l’inaugurazione avvenuta venerdì sera una trentina di opere entrano a far parte del percorso permanente del museo di arte moderna e contemporanea. La raccolta presenta una serie di opere legate ai movimenti artistici Fluxus e Verbovisuali, due avanguardie degli anni Sessanta che uniscono arte, potenzialità visive della parola e immagine. L’esposizione è collocata in due sale al primo piano del castello, per valorizzare al meglio le installazioni luminose. L’allestimento, curato dalla conservatrice del museo Silvia Vacca, è pensato per valorizzare l’espressività e l’unicità delle opere, creando un ambiente immersivo e di fruizione intima che ricorda l’atmosfera della collezione privata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

