Giada Zanola gettata dal cavalcavia sull'A4 l'ex incastrato da un altro detenuto | Era tramortita quando l'ha buttata

Una terribile scoperta scuote la cronaca: Giada Zanola è stata gettata dal cavalcavia sull'A4. Secondo quanto rivelato da un detenuto 69enne, Andrea Favero, ex fidanzato della vittima, avrebbe confessato di aver commesso il gesto. La vicenda solleva inquietanti interrogativi sulla dinamica e sui motivi dietro questa tragedia, lasciando aperti molti punti ancora da chiarire.

Andrea Favero, ex fidanzato di Giada Zanola, avrebbe confessato a un detenuto 69enne di aver gettato l'ex compagna dal cavalcavia sull'A4. L'uomo ha raccontato tutto ai magistrati: "Diceva che non poteva più vederla perché gli diceva che era un fallito e non lo amava più". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Branca racconta il retroscena sull’affare Ibrahimovic-Eto’o: “Nell’accordo c’era un altro giocatore” Leggi anche: Daniel Nilsson, l’ex Bonus, spiega l’uscita da Avanti un altro: “Notizie false, ha deciso Sonia Bruganelli” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giada Zanola, Andrea Favero incastrato da un altro detenuto: gli confessò l'omicidio. «Era tramortita quando l'ha gettata dal cavalcavia»; Femminicidio Giada Zanola: Andrea Favero incastrato dalla confessione di un compagno di carcere; Giada Zanola lanciata dal cavalcavia, l'ex compagno di cella del fidanzato: «Disse di averla uccisa perché l'ha tradito»; Femminicidio Zanola, un detenuto: «Favero mi confessò di averla uccisa per rancore». Giada Zanola gettata dal cavalcavia sull’A4, l’ex incastrato da un altro detenuto: “Era tramortita quando l’ha buttata” - Andrea Favero, ex fidanzato di Giada Zanola, avrebbe confessato a un detenuto 69enne di aver gettato l'ex compagna dal cavalcavia sull'A4 ... fanpage.it

Giada Zanola, Andrea Favero incastrato da un altro detenuto: gli confessò l'omicidio. «Era tramortita quando l'ha gettata dal cavalcavia» - Per alcuni mesi si sono incontrati al campo da calcio del carcere Due Palazzi e lì Andrea Favero si sarebbe confessato, confessando anche il femminicidio della sua ... ilgazzettino.it

Giada Zanola lanciata dal cavalcavia, l'ex compagno di cella del fidanzato: «Disse di averla uccisa perché l'ha tradito» - Padova, la testimonianza di un detenuto: «Sosteneva di averle dato degli psicofarmaci per addormentarla e poi caricarla di peso sulla sua auto» ... corrieredelveneto.corriere.it

Il processo per l’omicidio di Giada Zanola: l’imputato avrebbe ammesso di averla caricata in auto e gettata dal cavalcavia. La prof Caenazzo: «Un rapporto sessuale tra i due poco prima della tragedia» - facebook.com facebook

Giada Zanola lanciata dal cavalcavia, l'ex compagno di cella del fidanzato: «Disse di averla uccisa perché l'ha tradito» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.