BTP Valore 2026 al via il 2 marzo | durata 6 anni cedole trimestrali e bonus finale 0,8%

Il 2 marzo partirà l’emissione del BTP Valore 2026, un titolo di Stato con scadenza nel 2026 che durerà sei anni. La novità riguarda anche le cedole, che saranno pagate ogni tre mesi, e un bonus finale dello 0,8%. Si tratta di un’operazione destinata ai piccoli investitori, che potranno acquistare il titolo fino al 6 marzo.

Dal 2 al 6 marzo 2026 arriva una nuova emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato un nuovo collocamento con durata di 6 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo e un premio final e extra dello 0,8% per chi mantiene il titolo fino alla scadenza. L’investimento minimo parte da 1.000 euro e non sono previste commissioni di sottoscrizione durante i giorni di collocamento. Anche questa emissione conferma le agevolazioni fiscali tipiche dei titoli di Stato, inclusa la tassazione al 12,5% e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

