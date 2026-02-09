Difesa | aziende ancora all’oscuro su come i Paesi UE intendano usare i prestiti dello strumento SAFE

Le aziende che producono armamenti in Europa aspettano ancora chiarimenti dai governi sui prestiti dell’Unione europea. Non sanno come saranno usati i 150 miliardi di euro messi a disposizione per gli acquisti di difesa, e questo mette in attesa i fornitori. Finora, nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato come si procederà con i fondi, lasciando le imprese nel dubbio.

Roma, 9 febbraio 2026 – I produttori europei di armamenti sostengono di essere ancora in attesa che i governi chiariscano in che modo intendono utilizzare il programma di prestiti dell'Unione europea da 150 miliardi di euro per gli acquisti congiunti nel settore della difesa. L'Unione europea ha annunciato l'istituzione del programma Security Action for Europe (SAFE) nel maggio del 2025. Da allora, 19 Paesi membri hanno presentato alla Commissione i propri piani, dettagliando come intendono usare la quota di fondi loro assegnata, inclusa una lista delle attrezzature che prevedono di acquistare.

