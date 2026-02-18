L’ex capitano del Napoli, Bruscolotti, ha commentato la situazione attuale della squadra, criticando Chivu per il suo atteggiamento. Bruscolotti ha detto che Chivu dovrebbe vergognarsi e ha definito il Napoli come un vero miracolo, sottolineando l’impegno dei giocatori. Ricorda anche la fascia consegnata a Maradona, simbolo di passione e sacrificio. La squadra di Conte si sta impegnando al massimo, portando avanti una stagione difficile ma piena di determinazione. La lotta continua, anche senza vittorie facili.

Intervenuto a Stile TV durante la trasmissione "Salite sulla giostra" condotta da Raffaele Auriemma, Giuseppe Bruscolotti ha toccato temi caldi tra passato e presente, con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto. L'ex storico difensore del Napoli è tornato con la memoria all'anno dello scudetto: «Ricordo bene quando consegnai la fascia di capitano a Maradona.

© Napolipiu.com - Bruscolotti: «Chivu si vergogni. Questo Napoli è un miracolo»

