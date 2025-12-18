Questo è un regalo | Chivu spiazza tutti sulla Supercoppa lo ha detto sul Napoli!
In attesa della Supercoppa Italiana, le emozioni sono già alle stelle. Chivu sorprende tutti con una frase che fa discutere sul Napoli, alimentando l’attesa per la semifinale tra Napoli e Milan. La sfida promette spettacolo e sorprese, mentre i tifosi si preparano a vivere un’altra grande notte di calcio italiano. L’atmosfera è carica di entusiasmo e aspettative, pronti a scoprire chi si aggiudicherà il primo titolo stagionale.
Manca sempre meno per l'inizio della Supercoppa Italiana, che avrà il via questa sera con la prima delle due semifinale della competizione, tra Napoli e Milan. L'ambizione da parte dei campioni d'Italia in carica è quella di mettere in bacheca un trofeo sicuramente importante, anche per darsi ulteriore slancio per il prosieguo di stagione. Nella serata di venerdì, invece, ci saranno Inter e Bologna a confrontarsi nell'altra semifinale: a parlarne è stato il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, che ha sottolineato come il nuovo format, quella delle Final Four, abbia in qualche modo "regalato" sia all'Inter che al Milan una chance di giocarsi un trofeo che, con il format precedente, non vi sarebbe stato possibile ambire.
"Probabilmente non meritiamo di essere qua, ma approfittiamo di questo nuovo format: hanno fatto un regalo a noi e al Milan" Nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale tra Bologna e Inter, Chivu ha commentato la formula della Final Four
