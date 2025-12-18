Questo è un regalo | Chivu spiazza tutti sulla Supercoppa lo ha detto sul Napoli!

In attesa della Supercoppa Italiana, le emozioni sono già alle stelle. Chivu sorprende tutti con una frase che fa discutere sul Napoli, alimentando l’attesa per la semifinale tra Napoli e Milan. La sfida promette spettacolo e sorprese, mentre i tifosi si preparano a vivere un’altra grande notte di calcio italiano. L’atmosfera è carica di entusiasmo e aspettative, pronti a scoprire chi si aggiudicherà il primo titolo stagionale.

