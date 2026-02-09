Napoli intervista Bruscolotti | Buongiorno? Così può risolvere i problemi

Alessandro Bruscolotti, storico ex calciatore del Napoli, si comunica con tono diretto e senza fronzoli. Durante un’intervista, invita a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, sottolineando che le lacrime vanno bene, ma bisogna subito rialzarsi e andare avanti. Le parole di Bruscolotti sono un messaggio forte per chi sta attraversando momenti complicati, soprattutto nel mondo dello sport e della vita.

«Le lacrime vanno bene, ma subito dopo rialzi la testa». La strada per Alessandro Buongiorno è chiara, le difficoltà dell'ultimo periodo si possono superare solo con la forza d'animo. Lo sa bene Beppe Bruscolotti, l'ex difensore e storico capitano azzurro che di campo e difficoltà s'intende bene. Anche lui, con l'azzurro addosso, ha vissuto momenti particolari, anche lui sa cosa significa non essere al meglio della condizione, non sentirsi al top, commettere errori. Ma anche lui ha saputo uscirne. Così indica la strada, la stessa strada che Buongiorno dovrà percorrere per abbandonarsi alle spalle gli errori di Marassi e quelli visti prima ancora. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

