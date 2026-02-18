A Brugherio, la sparatoria a Cascina Torrazza durante la vigilia di San Valentino ha lasciato tutti senza parole. Un video riprende chiaramente il momento in cui sono stati esplosi almeno cinque colpi, creando un clima di tensione tra i residenti. La scena si è svolta in un cortile frequentato da giovani, e ancora non si conoscono le ragioni di questa violenta escalation.

Brugherio (Monza e Brianza), 17 febbraio 2026 – Bang, bang, bang, bagng. Uno, due, tre, quattro.. almeno cinque spari. A distanza ravvicinata e ad altezza d'uomo. Sono le 18.12. Daniele M., 26 anni, cade a terra sotto la selva di spari e grida: “Ah, ah, ah, la schiena”. Leonardo, 50 anni, papà di Daniele, si china incredulo sul figlio che urla di dolore e di terrore, ma poi batte in ritirata: lo sparatore si avventa anche contro di lui. E' Carmelo Truscello, 57 anni, che abita lì. La moglie, accanto a lui, lo incita e lo sprona: “Queta è una putt.”, dice, indicando una ragazza che Daniele e Leonardo stavano aiutando a rimuovere un paletto in ferro, con il flessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, il Far West a Cascina Torrazza la vigilia di San Valentino: la verità nel video della sparatoria, ecco cos’è successo

Brugherio, condomino a mano armata per un parcheggio: otto colpi per punire padre e figlio. E alla Cascina Torrazza nessuno parlaUn uomo di 57 anni ha aperto il fuoco con un’arma da fuoco in un cortile di Brugherio, colpendo padre e figlio con otto colpi.

Il Far West alla Cascina Torrazza. Spara a tre persone, resta in carcereUn uomo, coinvolto in una sparatoria avvenuta alla Cascina Torrazza, ha aperto il fuoco contro tre persone, portandolo a restare in carcere dopo la convalida dell’arresto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.