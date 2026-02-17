il far west alla cascina torrazza spara a tre persone resta in carcere

Un uomo, coinvolto in una sparatoria avvenuta alla Cascina Torrazza, ha aperto il fuoco contro tre persone, portandolo a restare in carcere dopo la convalida dell’arresto. La scena ricorda il Far West, con colpi di pistola esplosi in un'area rurale. Durante l’episodio, anche la moglie dell’uomo potrebbe aver avuto un ruolo marginale, mentre un’altra persona presente è sfuggita ai proiettili. La polizia sta indagando sui motivi di questa violenta lite.

Resta in carcere dopo la convalida dell’arresto per il duplice tentato omicidio a colpi di pistola, una sparatoria in cui anche la moglie potrebbe risultare coinvolta con un ruolo marginale e che avrebbe avuto come obiettivo anche una terza persona presente, ma non raggiunta dai proiettili. Il 57enne di Brugherio, Carmelo Truscello, accusato anche di detenzione illecita dell’arma da fuoco, è stato sentito ieri mattina nella casa circondariale di Monza dal giudice per le indagini preliminari monzese Andrea Giudici. Vittime venerdì sera del Far West nel cortile della Cascina Torrazza padre e figlio, 50 e 26 anni, residenti a Stradella, nell’Oltrepo Pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco con un’arma da fuoco in un cortile di Brugherio, colpendo padre e figlio con otto colpi.

Carmelo Truscello ha sparato contro padre e figlio durante una lite condominiale a Brugherio, causando gravi ferite.

