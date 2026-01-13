Pronostico Deportivo La Coruna-Atletico Madrid | il Cholo non può sbagliare

Il match tra Deportivo La Coruna e Atletico Madrid, valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re, si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre. Con il tecnico Simeone che ha recentemente espresso scuse pubbliche, l’incontro rappresenta un momento chiave per l’Atletico Madrid, che cerca di mantenere alta la concentrazione. Analizziamo le probabili formazioni e il pronostico di una partita che potrebbe riservare sorprese.

Deportivo La Coruna-Atletico Madrid è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Simeone ha chiesto scusa, intanto, sia a Florentino Perez che a Vinicius nella conferenza stampa di presentazione a questo match. Lo ha fatto perché aveva detto – e qualche immagina l’avrete vista – proprio all’attaccante nel corso della semifinale di Supercoppa che il presidente lo avrebbe cacciato presto: “Non è stata una cosa bella” il commento del Cholo. Meglio farle le scuse che far passare tutto in cavalleria. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

