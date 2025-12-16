Lavoro e concentrazione | nerazzurri verso Cagliari per una sfida da non sbagliare
I nerazzurri si preparano ad affrontare la sfida contro il Cagliari, un appuntamento cruciale per mantenere alta la concentrazione e migliorare la posizione in classifica. Dopo una sconfitta dura, il Pisa cerca di rialzarsi e di proseguire con determinazione il cammino verso la salvezza, in una partita che si preannuncia decisiva per il loro futuro.
La legnata è stata molto forte, ma il Pisa non è andato KO e vuole continuare a lottare per raggiungere l'obiettivo della salvezza. La sconfitta di Lecce, in termini di prestazione e atteggiamento, era imprevedibile: i nerazzurri sono mancati proprio nel fondamentale che, al netto delle lacune. Pisatoday.it
Ben tornato Bremer Shorts, JuventusParma 2 0, Serie A, TUTTONOTIZIE, SCHEDA POST
Verso Atalanta Cagliari, lavoro mirato per questi rossoblù: le ultime sulla trasferta di Bergamo - Verso Atalanta Cagliari, lavoro mirato per questi rossoblù nell’ultima seduta al CRAI Sport Center: le ultime sulla trasferta di Bergamo Cresce l’attesa per la quindicesima giornata di Serie A, che ve ... cagliarinews24.com
Novanta minuti di concentrazione sono più eloquenti di mille proclami. Quando il lavoro incontra l’energia giusta, il merito diventa inevitabile. A #Bologna si è vista una #juventus che cresce, con ordine, forza e consapevolezza. Testa alla prossima. #FinoAllaFi x.com
Nicola Rossi. Chela Rivas · Chemicals. Oggi è stato un giorno PIENO. PIENO di lavoro vero, di concentrazione, di divertimento. Il WORKSHOP di DOUBLE STEP è andato sold out Ma non è il numero che conta: è quello che succede quando una stanza si - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.