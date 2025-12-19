bresh diventano 4 i concerti evento mare nostrum a genova

Il viaggio di Bresh continua con entusiasmo: a Genova si aggiunge una quarta data del grande evento Mare Nostrum. Un'occasione imperdibile per vivere dal vivo la sua musica, tra emozioni e coinvolgimento. Il Porto Antico si prepara ad accogliere ancora una volta il talento dell'artista, regalando un'esperienza unica a tutti i fan. Non perdere questa opportunità di essere parte di un evento straordinario nel cuore di Genova.

Il viaggio del Mare Nostrum di Bresh non si ferma e si aggiunge una quarta data live al Porto Antico di Genova. Il viaggio del Mare Nostrum di Bresh non si ferma e a grande richiesta si aggiunge ora una quarta data live al Porto Antico di Genova, domenica 5 luglio, dopo l’annuncio dei sold out delle prime due date (1, 3 e 4 luglio). I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita. L’annuncio di Mare Nostrum e il ritorno live nella sua Genova arriva dopo il grande successo del Mediteranneo Tour a novembre: 5 date nei palasport, che hanno visto l’artista esibirsi a Jesolo (data zero), Roma, Milano (due date sold out) e Bologna. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

