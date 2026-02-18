BRESH dopo aver annunciato il suo primo tour in Europa aggiunge una data live a Roma

BRESH ha annunciato una nuova data a Roma dopo il successo in Europa, causato dalla forte richiesta dei fan italiani. Dopo aver registrato il tutto esaurito a Parigi e a Genova, con tre concerti sold-out, il DJ porta il suo tour anche nella capitale italiana. La data è fissata all’Auditorium Parco della Musica il 10 luglio. La decisione di aggiungere un concerto in Italia deriva dall’interesse crescente per le sue performance dal vivo. I biglietti saranno disponibili a breve sul sito ufficiale.

Dopo i già annunciati appuntamenti live in Europa e a Genova, con Mare Nostrum, Bresh aggiunge ora una data live all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 10 luglio. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.