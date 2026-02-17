Si taglia con la motosega i familiari lo trovano in auto morto dissanguato
Bruno Ferrari, 79 anni di Ome, è morto dissanguato dopo aver tentato di tagliare un albero con una motosega e aver perso il controllo. I familiari, preoccupati perché non rispondeva al telefono, sono andati a cercarlo e l’hanno trovato privo di sensi nell’auto parcheggiata ai margini della strada. Sul luogo, la scena mostrava Ferrari accasciato sul volante, con ferite che indicano un grave incidente durante il lavoro.
Non vedendolo rientrare, i familiari lo hanno cercato e hanno poi scoperto una scena drammatica ai margini della strada: Bruno Ferrari, 79 anni, residente a Ome, era privo di sensi accasciato sul volante. L’uomo era uscito oggi pomeriggio per tagliare legna nel bosco della zona di Pianello, vicino alla sua abitazione, ma quando i parenti hanno iniziato a preoccuparsi, hanno deciso di cercarlo e hanno trovato la vettura ferma, con Bruno incosciente a bordo e una profonda ferita alla gamba sinistra. Immediata la chiamata al 112: sul posto sono arrivati medici e infermieri di Areu, affiancati dai carabinieri della stazione di Passirano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
