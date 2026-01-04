Infortuni Juventus Conceicao e Kelly alla Continassa per gli esami strumentali | ci saranno contro il Sassuolo? Le ultimissime

Gli esami strumentali svolti su Conceicao e Kelly non hanno evidenziato lesioni, ma la loro presenza contro il Sassuolo rimane incerta. Dopo il pareggio contro il Lecce, l'attenzione si concentra ancora sui problemi fisici dei giocatori, in un momento chiave per la Juventus. Restano da valutare le condizioni dei due calciatori in vista della prossima partita, per capire se saranno disponibili o meno.

Infortuni Juventus, gli esami non hanno evidenziato lesioni per Conceicao e Kelly. La loro presenza contro il Sassuolo, però, è in forte dubbio All'indomani del pareggio interno contro il Lecce, il tema infortuni della Juventus torna al centro dell'attenzione in casa bianconera. La squadra può tirare un sospiro di sollievo solo parziale dopo una mattinata.

Nessuna lesione per Conceicao e Kelly, ma restano in dubbio per martedì. Danilo in visita alla Continassa, Comolli: “Sei sempre il benvenuto”. Domani non ci sarà la ... - Oggi Francisco Conceicao e Lloyd Kelly sono stati sottoposti ad accertamenti per verificare l'entità dei fastidi che hanno causato ieri. tuttojuve.com

Juventus, infortuni Conceicao e Cabal: attesa per gli esami, cosa filtra - Ansia in casa Juventus per le condizioni di Conceicao: cosa filtra verso gli esami e le ultime anche su come sta Cabal ... fantamaster.it

Juventus Lecce, per i pugliesi novità dal fronte infortuni dopo la seduta pomeridiana: riposo precauzionale per tre giocatori, in serata due rientri dalla Coppa d’Africa x.com

"Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice. Sono in un buon club, un grande club, con molti amici e sono felice di essere qui. Sia per il bene del club che per il mio, spero di trovare il modo di essere in forma - facebook.com facebook

