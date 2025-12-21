Juventus | esclusi problemi gravi per Conceicao e Bremer

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo le uscite precauzionali di Francisco Conceição e Gleison Bremer durante la vittoria per 2-1 sulla Roma all’Allianz Stadium. Il portoghese è stato sostituito al 61’ da Zhegrova, mentre il brasiliano ha lasciato il campo a Rugani poco dopo, in una serata che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus esclusi problemi gravi per conceicao e bremer

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: esclusi problemi gravi per Conceicao e Bremer

Leggi anche: Juventus: ultime su Bremer, Thuram e Conceicao

Leggi anche: Juventus, infermeria: Thuram e Bremer a parte, Conceição rientra in gruppo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.