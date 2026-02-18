Bradisismo Pozzuoli | nella notte liberazione di stress accumulato

Nella notte, un bradisismo a Pozzuoli ha causato la liberazione di stress nel sottosuolo. Due scosse si sono verificate in poche ore, con magnitudo rispettivamente di circa 2.8 e 2.5. La seconda scossa è stata avvertita chiaramente dai residenti, che hanno sentito tremare le pareti delle case.

Due eventi consecutivi nella scorsa notte, il primo di una Md 2.8±0.3 e il secondo una Md 2.5±0.3. Prendiamo per buone le magnitudo considerando sempre il famoso ±0.3 di errore. Quello che sembra plausibile è che si sia trattato di una sequenza sismica nell'area di Cigliano-Monte Barbaro caratterizzata da un foreshock (ieri mattina alle 4:53 di Md 1.3±0.3), un mainshock alle 23:12:28 di Md 2.8±0.3, un aftershock di Md 2.5±0.3 alle 23:12:49 e, successivamente, da altre repliche che sono andati a chiudere la sequenza. C'era dello stress pregresso (ricordiamoci che finché il suolo salirà, lo stress tenderà sempre ad aumentare) e verosimilmente la mini impennatina del giorno 14 febbraio ha fornito quel surplus di energia elastica in più che ha fatto scattare quella porzione di faglia.