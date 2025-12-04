Campi Flegrei migliaia di fiori gettati nella darsena di Pozzuoli | Simbolo della lotta al bradisismo

I commercianti della città flegrea, questa mattina, hanno dato vita a un flash mob, gettando migliaia di fiori nella darsena di Pozzuoli.

Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (24-30 novembre 2025) https://buff.ly/7RdnXJJ #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica

#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 321 segnalazioni in un raggio di 38km.

Campi Flegrei, migliaia di fiori gettati nella darsena di Pozzuoli: "Simbolo della lotta al bradisismo" - C'è stato un tempo, non molto lontano, in cui le barchette colorate dei pescatori galleggiavano placidamente sull'acqua.

Terremoto ai Campi Flegrei, a Bacoli frana un costone dopo una forte scossa - A intervalli di circa un mese le ultime scosse dei Campi Flegrei ci ricordano che il bradisismo non si è mai fermato e sta innalzando il suolo a una velocità di 1,5 cm al mese, un valore importante se ...

Campi Flegrei: cosa sta succedendo, cosa può accadere e perché la terra continua a tremare. Quali sono le zone più a rischio e cosa fare in caso di pericolo - Dal 2022 si osserva nella zona dei campi Flegrei un aumento progressivo delle scosse e un sollevamento del suolo che ha raggiunto circa 24 millimetri al mese nella zona di Pozzuoli.

Campi Flegrei, confermata allerta gialla per rischio vulcanico: cosa significa - Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato il livello di allerta giallo per rischio vulcanico in area flegrea e l'adozione della fase 2 di Attenzione.