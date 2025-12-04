Pozzuoli centinaia di fiori nella darsena | l’iniziativa dei commercianti contro crisi e bradisismo

Teleclubitalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di fiori colorati hanno riempito questa mattina lo specchio d’acqua della darsena di Pozzuoli, trasformando il porticciolo in un simbolico messaggio di speranza. Il flash-mob, promosso dai commercianti riuniti nel Comitato “Darsena Pozzuoli”, vuole essere una risposta concreta alla crisi economica e sociale che il territorio sta vivendo a causa del bradisismo e degli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

pozzuoli centinaia fiori darsenaMille fiori in darsena Pozzuoli, sono simbolo lotta a bradisismo - Centinaia di fiori colorati sono stati lanciati nello specchio d'acqua della darsena di Pozzuoli da commercianti della cittadina flegrea come " Simbolo della lotta al bradisismo e di rinascita della n ... Da ansa.it

