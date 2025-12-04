Pozzuoli centinaia di fiori nella darsena | l’iniziativa dei commercianti contro crisi e bradisismo

Centinaia di fiori colorati hanno riempito questa mattina lo specchio d’acqua della darsena di Pozzuoli, trasformando il porticciolo in un simbolico messaggio di speranza. Il flash-mob, promosso dai commercianti riuniti nel Comitato “Darsena Pozzuoli”, vuole essere una risposta concreta alla crisi economica e sociale che il territorio sta vivendo a causa del bradisismo e degli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli, centinaia di fiori nella darsena: l’iniziativa dei commercianti contro crisi e bradisismo

