Roma Giro di vite dei Carabinieri a Città Giardino Sequestrati cocaina e un coltello da 30 cm 3 persone arrestate e 4 denunciate

Roma. I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno effettuato un servizio di controllo nel quartiere Città Giardino, sequestrando cocaina e un coltello di 30 cm. Durante l'operazione sono state arrestate tre persone e altre quattro denunciate. L’attività rientra nelle iniziative di prevenzione volte a garantire maggiore sicurezza nel territorio.

ROMA – I Carabinieri della Compagna Roma Montesacro hanno svolto un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e

