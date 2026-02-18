Box e tecnici gli errori sul cuore Meloni alla madre | Giustizia

Patrizia ha ricevuto una chiamata dall’ospedale e si è resa conto di aver commesso un grave errore nel gestire le cure del cuore di suo figlio. La situazione si è aggravata quando i tecnici hanno segnalato problemi nelle apparecchiature di monitoraggio. La madre, sconvolta, chiede ora giustizia per la negligenza.

Quando ieri sera mamma Patrizia ha ricevuto la chiamata dell'ospedale, non credeva alle sue orecchie. «Venga subito, forse c'è un cuore per Domenico». L'avvocato di famiglia Francesco Petruzzi ha subito confermato. Alle 22 è arrivata la notizia della compatibilità, poi sono iniziate le verifiche sull'effettiva assegnazione al bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi. «Non appena riceveremo l'ok, si procederà con l'operazione, che potrebbe avvenire anche nella notte» spiega Petruzzi in tarda serata, poco prima della chiusura del giornale. In caso di intervento, opererà lo stesso chiururgo della prima operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Monaldi: inchiesta sul trasporto del cuore e telefonata della Meloni alla madreL’ospedale Monaldi ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che il cuore destinato a un paziente è stato trasportato in un contenitore non conforme alle norme.

Meloni chiama la mamma del bimbo col cuore danneggiato: “Avrete giustizia”. L'inchiesta: box- frigo fuori da linea guidaMeloni ha chiamato la madre del bambino con il cuore danneggiato per promettere giustizia, dopo che è emerso che il contenitore usato per il trasporto non seguiva le norme.

