Box e tecnici gli errori sul cuore Meloni alla madre | Giustizia
Patrizia ha ricevuto una chiamata dall’ospedale e si è resa conto di aver commesso un grave errore nel gestire le cure del cuore di suo figlio. La situazione si è aggravata quando i tecnici hanno segnalato problemi nelle apparecchiature di monitoraggio. La madre, sconvolta, chiede ora giustizia per la negligenza.
Quando ieri sera mamma Patrizia ha ricevuto la chiamata dell'ospedale, non credeva alle sue orecchie. «Venga subito, forse c'è un cuore per Domenico». L'avvocato di famiglia Francesco Petruzzi ha subito confermato. Alle 22 è arrivata la notizia della compatibilità, poi sono iniziate le verifiche sull'effettiva assegnazione al bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi. «Non appena riceveremo l'ok, si procederà con l'operazione, che potrebbe avvenire anche nella notte» spiega Petruzzi in tarda serata, poco prima della chiusura del giornale. In caso di intervento, opererà lo stesso chiururgo della prima operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Monaldi: inchiesta sul trasporto del cuore e telefonata della Meloni alla madreL’ospedale Monaldi ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che il cuore destinato a un paziente è stato trasportato in un contenitore non conforme alle norme.
Meloni chiama la mamma del bimbo col cuore danneggiato: “Avrete giustizia”. L'inchiesta: box- frigo fuori da linea guidaMeloni ha chiamato la madre del bambino con il cuore danneggiato per promettere giustizia, dopo che è emerso che il contenitore usato per il trasporto non seguiva le norme.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Online Coach Box Magazine n.21; Box e tecnici, gli errori sul cuore. Meloni alla madre: Giustizia; Ristrutturazioni edilizie: la guida ufficiale 2026 dell’Agenzia delle Entrate; The North Face presenta la nuova Red Box SS26: innovazione e design anni ’90.
In Piemonte crescono gli iscritti a tecnici e professionaliIn Piemonte, pur se con variazioni contenute, aumentano gli iscritti agli istituti tecnici e professionali, cala il numero di quanti scelgono i licei, che si confermano comunque al primo posto delle ... ansa.it
Gli istituti tecnici post-diploma. Alla scoperta delle academy: Un’opportunità per i giovaniCosa fare dopo il diploma? Sono stati 160 gli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Barbara Melzi, Bernocchi e Dell’Acqua, che hanno cercato una prima risposta confrontandosi con 13 ... msn.com
La terza giornata dello shakedown di #Barcellona è stata complessa per la #McLaren e Oscar #Piastri, costretto a trascorre il pomeriggio al box a causa di alcuni problemi tecnici: cosa è successo. #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 facebook