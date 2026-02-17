Meloni chiama la mamma del bimbo col cuore danneggiato | Avrete giustizia L' inchiesta | box- frigo fuori da linea guida

Meloni ha chiamato la madre del bambino con il cuore danneggiato per promettere giustizia, dopo che è emerso che il contenitore usato per il trasporto non seguiva le norme. La procura ha scoperto che il box frigorifero era posizionato fuori dalle linee guida, mettendo a rischio la qualità del trasporto. La famiglia del piccolo attende risposte su quanto accaduto.

Il contenitore utilizzato per trasportare il cuore da Bolzano a Napoli non avrebbe rispettato le linee guida. È il nuovo dettaglio che emerge dall'inchiesta sul trapianto del cuore lesionato al piccolo Francesco (nome di fantasia), il bimbo di 2 anni ricoverato sotto monitoraggio intensivo all'ospedale Monaldi dallo scorso 23 dicembre. La procura della città partenopea ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per lesioni gravissime, iscrivendo nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici del nosocomio campano. Il box frigo Secondo quanto emerso in queste ore, il box-frigo non era dotato di un termostato per controllare in tempo reale la temperatura dell'organo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

