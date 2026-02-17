Monaldi | inchiesta sul trasporto del cuore e telefonata della Meloni alla madre

L’ospedale Monaldi ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che il cuore destinato a un paziente è stato trasportato in un contenitore non conforme alle norme. La prima telefonata è arrivata dalla premier Meloni, che ha chiamato la madre del bambino per assicurarsi che tutto si risolvesse al meglio. La donna ha promesso di fare luce sulla vicenda e di garantire che il piccolo riceva le cure adeguate.

Inchiesta Monaldi: riflettori accesi sul contenitore fuori norma usato per il trasporto del cuore. Giorgia Meloni chiama la famiglia e promette giustizia per il piccolo paziente. Il caso del trapianto eseguito presso l'ospedale Monaldi di Napoli entra in una fase cruciale, con l'attenzione degli inquirenti che si sposta ora sulla logistica sanitaria. La Procura sta infatti verificando se il grave danno cardiaco subito dal piccolo paziente sia stato causato dall'utilizzo di un sistema di trasporto dell'organo del tutto inadeguato e non a norma. Al centro degli accertamenti giudiziari c'è il contenitore impiegato per il trasferimento del cuore da Bolzano alla struttura campana.