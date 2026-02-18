Bova Marina un messaggio di tenerezza e speranza dalla comunità salesiana

A causa della visita della comunità salesiana, Bova Marina ha vissuto un momento di calore e speranza. Il 14 febbraio, il paese si è riempito di emozioni durante la presentazione del libro “Tenerezza Il lieve tocco di Dio” di Paolo De Martino. La cerimonia si è svolta nella piazza principale, attirando numerosi cittadini e visitatori, tutti desiderosi di ascoltare parole di conforto e di condividere un gesto di affetto. La comunità ha dimostrato ancora una volta la forza della solidarietà e dell’umanità.

Bova Marina: Un Incontro Salesiano Risveglia la Tenerezza in un Angolo di Calabria. Bova Marina, affacciata sulla costa ionica calabrese, ha ospitato il 14 febbraio una presentazione speciale del libro "Tenerezza Il lieve tocco di Dio" di Paolo De Martino. L'evento, promosso dal CGS Sales-APS in collaborazione con i Salesiani Cooperatori e gli Ex Allievi ed Ex Allieve Salesiane, ha offerto alla comunità locale un momento di riflessione sul significato della tenerezza, un valore centrale nel messaggio evangelico e, forse, un antidoto alle sfide di un tempo incerto. Un Salone Don Bosco Pieno di Significati.