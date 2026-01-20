Maltempo scatta l’evacuazione del lungomare di Bova Marina per il rischio mareggiate

Da reggiotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bova Marina è in corso l’evacuazione del lungomare a causa delle intense mareggiate e dell’allerta meteo. Il sindaco ha disposto l’allontanamento delle persone nelle zone costiere per garantire la sicurezza pubblica, in risposta al grave rischio di mareggiate e alle condizioni meteorologiche avverse. La situazione resta monitorata e si invita alla massima attenzione e rispetto delle indicazioni ufficiali.

È scattata l’evacuazione immediata del lungomare cittadino di Bova Marina, il sindaco, ha disposto l’allontanamento delle persone residenti e presenti nelle zone costiere a seguito delle violente mareggiate in corso, dell’allerta meteo-marina e del grave pericolo per la pubblica incolumità.Le.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Maltempo e mareggiate, danni sul lungomare. Di Cocco: “Ora accelerare con gli interventi”Il maltempo e le mareggiate continuano a causare danni sul lungomare della provincia di Latina.

Il maltempo preoccupa, il sindaco di Melito Porto Salvo ordina l'evacuazione nelle zone costiere a rischioIl maltempo crescente preoccupa la comunità di Melito Porto Salvo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna, tutti gli aggiornamenti; Allerta meteo, scatta lo sgombero a Marzamemi: la situazione; Maltempo ad Agrigento, scatta l'allerta: scuole chiuse per due giorni e città blindata. Tutti i divieti; Maltempo in Sicilia, evacuate 190 persone. Allerta rossa anche in Sardegna e Calabria: scuole chiuse e rischio mareggiate.

maltempo scatta l evacuazioneMaltempo in arrivo onde altissime: scatta l’evacuazione di MarzamemiMaltempo in Sicilia, scatta l'evacuazione del borgo di Marzamemi nel Siracusano. In arrivo onde altissime. Abitanti in strutture accoglienza ... quotidianodiragusa.it

maltempo scatta l evacuazioneSiracusa. Emergenza maltempo, straripa il fiume Anapo: scatta l’evacuazione delle case a valleUn provvedimento urgente è stato adottato dal Comune di Siracusa a seguito delle criticità idrogeologiche registrate nelle ultime ore nell’area a valle della zona montana del territorio. L’innalzament ... libertasicilia.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.