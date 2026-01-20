Maltempo scatta l’evacuazione del lungomare di Bova Marina per il rischio mareggiate

A Bova Marina è in corso l’evacuazione del lungomare a causa delle intense mareggiate e dell’allerta meteo. Il sindaco ha disposto l’allontanamento delle persone nelle zone costiere per garantire la sicurezza pubblica, in risposta al grave rischio di mareggiate e alle condizioni meteorologiche avverse. La situazione resta monitorata e si invita alla massima attenzione e rispetto delle indicazioni ufficiali.

