Maltempo scatta l’evacuazione del lungomare di Bova Marina per il rischio mareggiate
A Bova Marina è in corso l’evacuazione del lungomare a causa delle intense mareggiate e dell’allerta meteo. Il sindaco ha disposto l’allontanamento delle persone nelle zone costiere per garantire la sicurezza pubblica, in risposta al grave rischio di mareggiate e alle condizioni meteorologiche avverse. La situazione resta monitorata e si invita alla massima attenzione e rispetto delle indicazioni ufficiali.
Maltempo e mareggiate, danni sul lungomare. Di Cocco: “Ora accelerare con gli interventi”Il maltempo e le mareggiate continuano a causare danni sul lungomare della provincia di Latina.
Il maltempo preoccupa, il sindaco di Melito Porto Salvo ordina l'evacuazione nelle zone costiere a rischioIl maltempo crescente preoccupa la comunità di Melito Porto Salvo.
Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna, tutti gli aggiornamenti; Allerta meteo, scatta lo sgombero a Marzamemi: la situazione; Maltempo ad Agrigento, scatta l'allerta: scuole chiuse per due giorni e città blindata. Tutti i divieti; Maltempo in Sicilia, evacuate 190 persone. Allerta rossa anche in Sardegna e Calabria: scuole chiuse e rischio mareggiate.
Maltempo in arrivo onde altissime: scatta l’evacuazione di MarzamemiMaltempo in Sicilia, scatta l'evacuazione del borgo di Marzamemi nel Siracusano. In arrivo onde altissime. Abitanti in strutture accoglienza ... quotidianodiragusa.it
Siracusa. Emergenza maltempo, straripa il fiume Anapo: scatta l’evacuazione delle case a valleUn provvedimento urgente è stato adottato dal Comune di Siracusa a seguito delle criticità idrogeologiche registrate nelle ultime ore nell’area a valle della zona montana del territorio. L’innalzament ... libertasicilia.it
Maltempo in Calabria, a Catanzaro scatta il divieto di delivery su due ruote. Comune: "Piattaforme e attività commerciali tenute a sospendere questo tipo di consegne" #ANSA x.com
++ Maltempo, scatta l'allarme per i selfie: "Tenetevi alla larga dal mare e dai fiumi" ++ - facebook.com facebook
