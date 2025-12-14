Dalla lotta al tumore alla Fiamma Olimpica la storia di un tedoforo messinese | Porto un messaggio di speranza

14 dic 2025

Un tedoforo messinese con una storia di speranza, dalla lotta contro il tumore alla portazione della Fiamma Olimpica. Il 2026, anno dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, sarà un'occasione speciale per condividere messaggi di coraggio e resilienza, celebrando l’unità e l’ispirazione che lo sport può trasmettere a tutti.

Il 2026 sarà anche un anno Olimpico, che coinciderà con i Giochi Invernali di Milano-Cortina. Un appuntamento imperdibile, che si terrà dal 6 al 22 febbraio tra il capoluogo lombardo e gli splendidi impianti della nota meta turistica e sciistica.Le Olimpiadi saranno precedute dal Viaggio della. Messinatoday.it

