L’Atalanta si prepara alla prossima sfida, ma questa volta non dovrà affrontare solo Guirassy, il suo attaccante più in vista. Il Borussia Dortmund, avversario che l’Atalanta incontrerà tra poco, nasconde molti segreti. La squadra di Kovac, che nell’ultimo turno ha subito una sconfitta in casa contro l’Inter, vuole riscattarsi. Ora, sulla strada dei bergamaschi, c’è un’altra squadra italiana, i nerazzurri di Palladino, pronti a sfidare gli olandesi. La partita si

Se in Bundesliga il Borussia Dortmund sta provando ad arginare il Bayern Monaco capolista – i gialloneri sono secondi distanti otto lunghezze – in Champions hanno perso l’ultima sfida con l'Inter e hanno chiuso al 17° posto con 11 punti. Adesso i tedeschi sfideranno l’Atalanta per accedere agli ottavi. Serouh Guirassy, l’attaccante guineano guida l’offensiva del Dortmund e in Champions ha realizzato 3 gol in 7 partite. Ha fatto meglio in Bundesliga con 6 reti. Dipenderà soprattutto da lui il futuro europeo dei gialloneri, Carnesecchi è avvisato. Questa la formazione tipo del Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Guirassy, Silva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Occhio Atalanta, non c'è solo Guirassy: ecco i segreti del Borussia Dortmund

Questa sera al Signal Iduna Park si gioca l'ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter.

