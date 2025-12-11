Ha il cervello di un insetto ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato | Van Basten contro Salah

L’attuale stagione di Mohamed Salah è segnata da diverse difficoltà, tra prestazioni sottotono, esclusioni e tensioni con la società. In questo contesto, Marco van Basten ha espresso pesanti critiche, paragonando il comportamento del calciatore a quello di un insetto e accusandolo di atteggiamenti inappropriati. Un momento di riflessione sul percorso e sulla condizione del fuoriclasse del Liverpool.

Solo 5 gol in tutte le competizioni, tre panchine consecutive, il litigio con Slot, le dichiarazioni e l’esclusione contro l’Inter. L’inizio di stagione di Mohamed Salah è stato decisamente da dimenticare. L’attaccante egiziano – reduce da un 202425 a livelli altissimi con 29 gol solo in Premier League – è al momento un separato in casa Liverpool e la situazione non sembra risolvibile nell’immediato. Storia che ha fatto il giro del mondo ed è stata commentata da tanti, compresi alcuni illustri ex calciatori. Tra questi c’è Marco Van Basten, che negli studi di Ziggo Sport e in occasione della due giorni dedicata alla sesta giornata della fase campionato di Champions League, ha dichiarato: “Se questa è la sua reazione alle panchine, ha il cervello di un insetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha il cervello di un insetto, ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato”: Van Basten contro Salah

