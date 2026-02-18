bonus animali domestici sostegno a visite e farmaci

Il governo ha confermato il bonus per le spese veterinarie, che aiuta i proprietari di animali domestici a coprire visite e farmaci. La misura si rivolge a chi ha più di 65 anni e un Isee sotto i 16 mila euro, permettendo di risparmiare sui costi di cura. La richiesta può essere presentata online, e il contributo copre fino a una certa cifra per ogni animale. La nuova edizione del bonus mira a sostenere le famiglie più fragili con animali a carico.

LA MISURA.Confermato anche quest’anno il sussidio per le cure veterinarie Possono fare richiesta i proprietari over 65 con Isee inferiore a 16.215 euro Introdotto dalla legge di Bilancio 2024 per i cittadini che hanno superato i 65 anni d’età e sono in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità, inferiore a 16.215 euro, resta in vigore anche quest’anno il bonus animali domestici (in primis cani, gatti, ma anche furetti, rettili, uccelli e roditori). Ricordiamo che per ottenere l’Isee è necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), con una delle seguenti opzioni: tramite il portale dell’Inps, un Centro di assistenza fiscale (Caf) o un commercialista. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

