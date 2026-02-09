Bonus animali domestici 2026 | come funziona e chi può beneficiarne

Il governo ha annunciato un nuovo bonus per gli animali domestici che arriverà anche nel 2026. Sono previsti 250 mila euro nel 2024, poi 237 mila nel 2025 e la stessa cifra nel 2026. La somma sarà distribuita tra circa 2,2 milioni di over 65, che potranno chiedere il contributo. Spiega come funziona e chi può beneficiarne.

Il governo ha previsto un finanziamento di 250 mila euro per il 2024, 237 mila euro per il 2025 e la stessa cifra per il 2026, destinati a essere suddivisi tra una platea di 2,2 milioni di over 65 La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il bonus animali domestici: un bonus pensato specificamente per gli over 65 che affrontano spese veterinarie legate ai propri animali da compagnia, tenuti per scopi privati e non commerciali. Questo incentivo sarà disponibile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ed erogato direttamente dalla Regione di residenza fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Il bonus animali domestici 2026 rappresenta un sostegno economico per persone con più di 65 anni e un ISEE inferiore a 16. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

