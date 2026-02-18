Bonelli denuncia in Aula le minacce di morte ricevute | Vi spariamo in testa

Bonelli rivela in Parlamento di aver ricevuto minacce di morte con frasi violente come “Vi spariamo in testa”. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra mostra lettere intimidatorie, scritte con calore e rabbia, e denuncia che alcuni colleghi hanno collegato il simbolo della sua lista all’omicidio di Quentin Deranque. Bonelli chiede maggiore attenzione e tutela per chi si impegna in politica, sottolineando che le intimidazioni sono un fatto grave. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli altri deputati presenti in aula.

Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra mostra lettere intimidatorie in Parlamento e accusa: “Gravissimo associare il simbolo Avs all’omicidio di Quentin Deranque. Ci sentiamo bersagli” Alta tensione alla Camera, dove Angelo Bonelli ha denunciato in aula di aver ricevuto minacce di morte insieme al collega Nicola Fratoianni. “Rischiamo di diventare bersagli”, ha dichiarato il deputato di Avs, mostrando ai parlamentari alcune delle lettere recapitate negli ultimi giorni, dai contenuti estremamente violenti. Nel suo intervento, Bonelli ha definito “gravissimo” l’accostamento del simbolo del partito all’omicidio del giovane Quentin Deranque, avvenuto a Lione, puntando il dito contro esponenti del centrodestra e citando in particolare il vicepremier Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

