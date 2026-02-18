Bonaventura svincolato occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta
Giovanni Bonaventura è svincolato, aprendo opportunità per le squadre di Serie A di inserirsi. Dopo aver lasciato il Milan, il centrocampista cerca una nuova squadra che possa offrirgli un ruolo da protagonista. Diversi club si sono già fatti avanti, tra cui alcune big del campionato, desiderose di rafforzare il reparto mediano. Bonaventura rimane in attesa di una proposta concreta, deciso a non smettere di giocare. La sua scelta potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre aspetta la chiamata giusta.
