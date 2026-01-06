L’Atalanta valuta potenziali opportunità di rafforzamento nel reparto offensivo, mantenendo un occhio attento al mercato. La società cerca un giocatore under 24, capace di contribuire subito e con possibilità di crescita futura. Nel frattempo, Maldini potrebbe lasciare la squadra, aprendo ulteriori possibilità di intervento sul fronte delle trattative.

L’Atalanta monitora il mercato in cerca di un’occasione per rinforzare il suo reparto offensivo. Il profilo ricercato è quello di un “under 24“, pronto per il presente, ma con margini per migliorare ad alto livello. Davanti, oltre ai tre intoccabili De Ketelaere, Lookman e Scamacca, non si muoveranno Krstovic e Sulemana, che rappresentano un investimento da valorizzare, mentre resta in stand by Daniel Maldini. Proprio un anno fa la dirigenza investiva 14 milioni per il figlio d’arte, che in tutto il 2025 non ha mai impattato: appena tre gol e solo 116 minuti giocati da settembre. Palladino, che lo ha lanciato al Monza, però lo stima e sabato lo ha gettato nella mischia finale contro la Roma, con una buona risposta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - QUI BERGAMO. L'Atalanta aspetta l'occasione giusta per l'attacco. Maldini può partire

