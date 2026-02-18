Bologna punta su Chopin e Rolfini | concerto per salvare il Teatro Mazzacorati gioiello del ‘700

A Bologna, il concerto di Chopin e Rolfini si svolge per raccogliere fondi e salvare il Teatro Mazzacorati, un edificio del XVIII secolo che rischia di perdere il suo splendore. La scelta di musicisti di rilievo mira a coinvolgere il pubblico e a dimostrare l’importanza di preservare questo patrimonio storico. Durante l’evento, i partecipanti ascoltano brani che spaziano dalle melodie romantiche di Chopin alle composizioni energiche di Gershwin, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Bologna si mobilita per il Teatro Mazzacorati: un concerto per ridare vita a un gioiello storico. Un viaggio musicale che dalle atmosfere evocative di Chopin giunge fino all'energia di Gershwin, con l'obiettivo di raccogliere fondi per il restauro del Teatro Mazzacorati. Il pianista e compositore Antonio Rolfini si esibirà il 21 febbraio 2026 alle 17:00 nel teatro bolognese, in un evento promosso dall'associazione Passione in Musica, una vera e propria scommessa per salvare un pezzo di storia della città. Un Teatro in attesa di rinascita. Il Teatro Mazzacorati, situato in via Toscana 19 a Bologna, necessita di interventi urgenti per contrastare il degrado e preservare la sua bellezza.