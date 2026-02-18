Bologna furto all’icona della Madonna di San Luca | infranto il vetro di sicurezza

Nella notte a Bologna, un ladro ha rotto il vetro di sicurezza della Basilica di San Luca e ha rubato alcuni ex voto, provocando danni all’icona della Madonna. Il colpo si è verificato mentre la chiesa era chiusa, lasciando i fedeli senza parole. La statua, simbolo di protezione per la città, è stata lievemente danneggiata. Le autorità indagano sui moventi e sui sospetti, mentre i residenti si chiedono come sia stato possibile un simile episodio in un luogo così sacro. La chiesa rimane chiusa per le verifiche di sicurezza.

Nella notte Bologna si è svegliata con una ferita difficile da spiegare solo con le parole della cronaca. Il tentato furto nella Basilica di San Luca, sul colle della Guardia, ha colpito uno dei simboli più identitari della città: l'icona della Madonna, da secoli considerata la protettrice dei bolognesi. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati passando dal cantiere aperto sul lato del santuario.