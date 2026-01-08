Anche il Pd molla Albanese? La roccaforte Bologna si spacca

La discussione sulla cittadinanza di Francesca Albanese coinvolge anche Bologna, storico sostegno della relatrice speciale Onu. Ultimamente, si osservano segnali di divisione all’interno del Pd e nella città, sollevando dubbi sulla compattezza del suo sostegno. Questa situazione riflette le tensioni politiche e le dinamiche interne che caratterizzano il panorama locale e nazionale, evidenziando come le posizioni possano evolversi nel tempo.

Francesca Albanese dentro o fuori? Nella corsa al conferimento della cittadinanza alla relatrice speciale Onu, era rimasta come roccaforte solo Bologna. Il sindaco Lepore aveva chiaramente detto che revocarla non rientrava nelle opzioni. Ma la questione continua a dividere il Pd e, infatti, secondo quanto ci risulta, si è affrontato nuovamente il tema durante la commissione in consiglio comunale a Bologna che discuteva di un ODG di Fdi a prima firma Gabriele Giordani per revocarle l’onorificenza. Una spaccatura all’interno della sinistra evidenziata dalle parole dalla Consigliera del Pd Ceretti la quale avrebbe detto “che durante un incontro privato con il Sindaco Lepore, questi le avrebbe dato rassicurazioni circa lo stop al conferimento della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

