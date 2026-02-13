De Pascale apre ai Cpr in Emilia-Romagna e spacca il Pd Schlein da Roma osserva

De Pascale ha aperto alla possibilità di aprire nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) in Emilia-Romagna, provocando una frattura nel Pd regionale. La proposta del sindaco di Ravenna ha diviso gli esponenti del partito, mentre Schlein da Roma osserva senza intervenire, alimentando le tensioni interne. La discussione sui Cpr si incrocia con la crisi politica già in atto, con l’uscita annunciata di Elisabetta Gualmini e le ripercussioni sulla coesione del partito nella regione.

Febbraio rovente per il Pd in Emilia-Romagna. In parallelo all'imminente uscita dal partito dell'eurodeputata Elisabetta Gualmini c'è un'altra querelle che rischia di incendiare i rapporti sul territorio e quelli sull'asse Bologna-Roma. Il governatore Michele De Pascale, infatti, non molla la presa e ribadisce l'intenzione di accettare un'eventuale proposta governativa di aprire un Cpr anche in Emilia-Romagna. Un'ipotesi che a suo tempo il suo illustre predecessore, Stefano Bonaccini, aveva sempre rigettato dando del "parolaio" al governo di centrodestra. Ora De Pascale continua a tenere nel mirino Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi ("sulla sicurezza non sono disposti al confronto tra istituzioni") ma apre – clamorosamente – nel merito del rimpatrio delle persone socialmente pericolose e della possibile apertura di un Centro di permanenza nella regione rossa per antonomasia.