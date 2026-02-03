I rossoneri affrontano una vera emergenza in attacco. Italiano ha deciso di puntare su Castro, che partirà titolare, sperando di trovare la soluzione giusta per portare a casa i tre punti in una giornata insolita, con il match che si conclude in anticipo rispetto al solito.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Si chiuderà con un’insolita appendice del martedì la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Questa sera alle 20.45, allo stadio Renato Dall’Ara, si affronteranno Bologna e Milan. Una gara delicatissima sia per i felsinei – che in casa non vincono in campionato addirittura dal 9 novembre scorso (2-0 contro il Napoli) e che cercano i tre punti per non far scappare definitivamente il treno che porta all’Europa – sia per il Milan, chiamato a rispondere alla vittoria ottenuta pochi giorni fa dall’Inter contro la Cremonese per tenere aperta la corsa scudetto: “Il Bologna arriva a questa partita dopo una bella vittoria in Europa League – ha spiegato il tecnico rossonero Massimiliano Allegri – ma ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime dieci gare, quindi ci troveremo di fronte a una squadra vogliosa di dimostrare che questi risultati negativi sono soltanto una coincidenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Milan: emergenza rossonera in attacco. Italiano ha scelto, Castro parte titolare

