Bologna Bernardeschi sta andando oltre le aspettative? La situazione dei rossoblu non lascia dubbi!
Bologna, Bernardeschi acquisto azzeccato? Sentite il suo primo bilancio con la maglia rossoblu Il Bologna continua a raccogliere i frutti di una scelta estiva coraggiosa: l'acquisto di Federico Bernardeschi sta infatti iniziando a ripagare le aspettative. Il Corriere dello Sport dedica al numero dieci rossoblù la prima pagina con il titolo 'Fede nel Bologna', sottolineando .
E' FEDERICO (CHICCO) RAVAGLIA l'MVP di Bologna-Salisburgo per i nostri tifosi. Al secondo posto BERNARDESCHI, al terzo MIRANDA. Ravaglia 8,5 MVP Zortea 6,5 Heggem 7 Lucumì 6,5 Miranda 7,5 Ferguson 7 Pobega 6,5 Orsolini 6,5 Odgaard
Bologna-Salisburgo, Italiano: "Altra prestazione importante. Bernardeschi non si discute"
Italiano si gode l'ex bianconero Bernardeschi: "Sta iniziando lo switch mentale"
Bologna, Italiano: "Bernardeschi sta bene, ha voglia di essere importante"
Bologna, Italiano: "Bernardeschi non si discute. Potevamo segnare più gol" - Ci pensano Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini a regalare i tre punti ai rossoblù contro