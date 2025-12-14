Bernardeschi ritrova la Juve | come sta andando la stagione del grande ex al Bologna Tutti i numeri spicca un dato da incorniciare!

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juventus, sta vivendo una stagione significativa con il Bologna. Analizziamo i suoi numeri e le prestazioni, evidenziando un dato sorprendente che sottolinea il suo impatto in questa avventura. Ecco un approfondimento sul rendimento del grande ex in maglia rossoblù e le sue statistiche stagionali.

Bernardeschi da ex in Bologna Juve: l’andamento della stagione del grande ex in rossoblù. Ecco i numeri, spicca questo dato da incorniciare!. Il posticipo della 15ª giornata di Serie A tra Bologna e Juve, in programma questa sera al “Renato Dall’Ara”, non è solo una sfida cruciale per la classifica, ma è anche il teatro di un incrocio carico di significati ed emozioni. Tutti gli occhi saranno puntati sul grande ex di giornata: Federico Bernardeschi. Il fantasista di Carrara si prepara a riabbracciare i colori che ha difeso per cinque stagioni, tra trionfi e critiche, prima di intraprendere nuove avventure. Juventusnews24.com

