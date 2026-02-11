Bollette Pichetto Fratin | Prossima settimana decreto in Cdm

Il ministro Pichetto Fratin annuncia che il decreto sulle bollette è ormai quasi pronto. La versione definitiva sarà discussa nel Consiglio dei ministri della prossima settimana. La misura mira a intervenire sui rincari energetici e dovrebbe essere approvata a breve. L’esecutivo sta lavorando per portare avanti il provvedimento senza ulteriori ritardi.

Il decreto Bollette “lo stiamo chiudendo. Posso dire fin d’ora che sicuramente per la settimana prossima sarà in Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”. Ue, lapsus di Foti: ”Vertice? Nostra posizione concordata con Usa.Anzi no con Germania” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

