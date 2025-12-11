Multe medici incentivi lavoro | decreto milleproroghe atteso oggi in Cdm

Webmagazine24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Consiglio dei ministri esaminerà la bozza del decreto Milleproroghe, contenente 16 articoli che riguardano diverse misure, tra cui scudo penale per i medici, incentivi per i giovani lavoratori, multe stradali e novità su terme, bungalow e commissari. Un provvedimento che affronta vari settori con interventi di proroga e modifica normativa.

(Adnkronos) – Dai Lep allo scudo penale per i medici, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali ma anche terme, bungalow e commissari: sono in tutto 16 gli articoli di una bozza del Dl Milleproroghe atteso oggi 11 dicembre in Consiglio dei ministri. Il decreto Omnibus che, come ogni anno, posticipa una miscellanea di .

